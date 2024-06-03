Kütahya'da otomobil motosiklete çaptı: 2 ölü

Çevre yolu Tunçbilek Caddesi kavşağında, Ali S. idaresindeki otomobil Tunçbilek Beldesi istikametine gittiği sırada, trafik ışıklarında beklemekte olan Abdulbaki Usluer (28) idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.



Kazada motosiklette yolcu konumundaki Kamil Lama (23) olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü Abdulbaki Usluer (28), 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı Usluer, hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.