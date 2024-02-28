Kuyumcu kardeşlerden 150 milyon liralık vurgun

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 19 yıldır kuyumculuk yapan Mustafa Taner Ş. ve Halil İbrahim Ş. isimli iki kardeş, iddiaya göre, sene başında iş yaptıkları 30 kişiyi arayarak ellerindeki altınları yatırım için getirmelerini ve bunun karşılığında da kısa sürede karla fazla altın vereceklerini söyledi.



Vatandaşların altınları getirmesinin ardından kuyumcu kardeşler ortadan kayboldu.



YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR



Kardeşlere uzun süre ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, dolandırıcılık olayıyla ilgili iki kardeşi yurt dışına kaçmak üzereyken yakalayarak gözaltına aldı. Kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MAĞDURLAR KAYIP PARA VE ALTINLARININ BULUNMASINI İSTİYOR

Kuyumculuk yapan iki kardeşe kendilerinden çok güvendiklerini söyleyen mağdur vatandaşlar ise dolandırıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek paralarının geri almak için yardım istedi. Kuyumcu kardeşlerin iş yeri önünde toplanan mağdurlar, kayıp para ve altınlarının bulunmasını talep ediyor.