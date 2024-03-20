Kuyumcudan kar payı vaadi: 15 kişi dolandırıldı

Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen diğer şahıstan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet eden müşterinin de olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kayıp diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.