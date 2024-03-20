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Kuyumcudan kar payı vaadi: 15 kişi dolandırıldı

Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek 15 müşterisinden altınlarını emanet aldı. Müşteriler arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet edenin de olduğu öğrenildi. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüpheliyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

Kuyumcudan kar payı vaadi: 15 kişi dolandırıldı

’da merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde kuyumculuk yapan 3 şüpheli, iddiaya göre müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altınlarını emanet aldı.

Müşterilerine kazandıracağını vadeden kuyumcular ayrıca ellerinde döviz kalmadığını iddia ederek nakit para da emanet aldı.

Müşteriler, kuyumcu dükkanını kapatıp ortadan kaybolan şüphelileri fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu.

Kuyumcudan kar payı vaadi: 15 kişi dolandırıldı - 1

Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen diğer şahıstan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet eden müşterinin de olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kayıp diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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