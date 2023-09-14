Kuzeni ile eşinin üzerine kamyoneti sürdü: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Murat E., tartıştığı amcasının oğlu Bilal E. ve eşi Fatma E.'nin üzerine kamyonetini sürdü. Olayda, kamyonetin altında kalan Bilal E. hayatını kaybederken, Fatma E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi ağır yaralandı. Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

Kuzeni ile eşinin üzerine kamyoneti sürdü: 1 ölü

'de Murat E. ile kuzeni Bilal E. arasında bir iş yerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası bölgeden ayrılan Murat E., bir süre sonra kamyonetiyle yeniden iş yerine gelerek aracın içerisinde beklemeye başladı.

Kamyonetteki Murat E.'yi gören Bilal E.'nin eşi Fatma E., iş yerinden çıkıp, elindeki sopayla araca vurdu.

Kuzeni ile eşinin üzerine kamyoneti sürdü: 1 ölü - 1

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Murat E. ise kullandığı kamyonetle önce Fatma E.'ye çarptı, ardından Bilal Erdoğan ile yanındaki ismi henüz öğrenilemeyen kişinin üzerine aracını sürerek ezdi. Kamyonetin altında kalan 3 kişi hareketsiz şekilde yerde yatarken, Murat E. olay yerinden kaçtı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilal E.'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, Fatma E. ve ismi öğrenilemeyen kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Murat E.'nin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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