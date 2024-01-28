Kuzenini öldürüp susma hakkını kullandı

Rize’de Oğuz Sever isimli kişi, kuzeni Şeref Kördal’ı öldürdü.



Olay, önceki gün Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi.



İddiaya göre; Oğuz Sever, park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Sever, belinden çıkardığı tabanca ile Kördal’a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Kördal yaşamını yitirdi.



Şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, 2 çocuk babası Kördal’ın cenazesi, öğle vakti Çayeli ilçesi Merkez Camisi’nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sever, kasten öldürme suçundan tutulanırken, savcılık sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi.