Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.



Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında bugün yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

600 KİŞİYE KUMANYA DAĞITILDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kar yağışı ve fırtına nedeniyle yapılamayan feribot seferlerini bekleyenlere kumanya dağıtıldı, konaklama ihtiyacı bulunanlar öğrenci yurtlarına yönlendirildi.



Gelibolu-Lapseki ve Gelibolu-Çardak arasındaki feribot seferleri bölgede yaşanan kar yağışı ve fırtına nedeniyle geçici olarak durduruldu.



Avrupa'dan Anadolu'ya geçmek için bekleyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kaymakamlık, belediye, emniyet ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.



İlçedeki öğrenci yurtları, hafta sonu tatili olması nedeniyle boş olduğundan mahsur kalan ve barınmak isteyenlere tahsis edildi. Çalışma kapsamında ayrıca 600 kişiye kumanya dağıtıldı.



Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Çanakkale-İstanbul yolunda yaptıkları denetimlerde zincir donanımı bulunmayan araçların seyrine izin verilmedi.



Denetimlerin 24 saat boyunca devam edeceği öğrenildi.