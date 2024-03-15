Kuzey Marmara Otoyolu'nda asit yüklü TIR alev alev yandı

Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası ilçesi geçişi Yağcılar mevkii, Ankara istikametinde seyir halinde olan İ.N. idaresindeki fosforik asit yüklü TIR'ın kupa kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yükselen alevleri fark eden sürücü TIR'ı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kupanın tamamına sirayet eden yangın söndürüldü.