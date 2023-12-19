Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: THY pilotlarından acı haber

Kaza, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında meydana geldi.

THY'de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.