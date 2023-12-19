Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: THY pilotlarından acı haber

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında aynı araçta bulunan 3 pilottan ikisi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: THY pilotlarından acı haber

Kaza, Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu'nda 02.00 sıralarında meydana geldi.

'de görevli pilotlar Oğuzhan Dağ, Ekin Güneş ve Ersal Erdal uçuşlarının olmadığı gün aynı araçla Çatalca istikametine ilerliyordu. Ersal Erdal'ın kullandığı araç bir TIR'a arkadan çarparak savruldu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: THY pilotlarından acı haber - 1

Takla attığı da belirtilen araçtaki pilotlar Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracı kullanan Ersal E. tedavisinin ardından, alkollü araç kullanıp kazaya neden olduğu gerekçiyle tutuklandı.

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