Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyonu devrildi

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.



Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu sürücüsü İsmail Akar, önce yön tabelasına ardından bariyerlere çarpıp ağaçlık alana devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü Akar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Sürücü ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlatırken olay yerinde bariyerlerin parçalandığı görüldü.

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