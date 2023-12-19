Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkisinde TIR, otomobile arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

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İstanbul Eyüpsultan’da otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, ’nun Ankara yönündeki Odayeri mevkisinde yaşandı.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR çarpıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı - 1

Araçlardaki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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