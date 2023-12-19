Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 6 yaralı

İstanbul Eyüpsultan’da otomobille TIR’ın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara yönündeki Odayeri mevkisinde yaşandı.
Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile TIR çarpıştı.
Araçlardaki 6 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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