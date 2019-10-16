Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR , emniyet şeridinde duran başka bir TIR'a çarptıktan onra yandı.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine giden Selami Yıldırım idaresindeki 20 H 9833 plakalı TIR, Reşadiye mevkisine geldiği sırada, lastiği patladığı için emniyet şeridinde duraklayan 41 B 9717 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Yıldırım idaresindeki TIR, savrulup bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.
Yanan TIR'dan çıkan sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, TIR kullanılamaz hale geldi.
Kazanın ardından otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan TIR'ların ve yola savrulan parçaların kaldırılması için çalışma başlatıldı.