Kuzey Marmara Otoyolu’nda tur minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Otoyolun Sipahiler mevkisi Ankara yönünde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZL 832 tur minibüsü ile 34 DZK 469 plakalı otomobil çarpıştı.



Araçlardaki 5 kişinin yaralandığı olay nedeniyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.