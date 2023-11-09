Kuzey Marmara Otoyolu’nda tur minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, tur minibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, otoyolun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tur minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı

’nun kesiminde tur minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Sipahiler mevkisi Ankara yönünde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZL 832 tur minibüsü ile 34 DZK 469 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçlardaki 5 kişinin yaralandığı olay nedeniyle kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tur minibüsü kaza yaptı: 5 yaralı - 1

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönündeki ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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