Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 24 saat radar uygulaması

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA HIZ SINIRI KAÇ?

Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobiller için 140 kilometre, minibüs ve otobüsler için 100 kilometre, kamyonetler için 95 kilometre, kamyon ve TIR'lar için 90 kilometre hız sınırı bulunurken, bu hız sınırını yüzde 10’dan fazla aşan sürücülere ceza kesilecek.

