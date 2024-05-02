Resmi Gazete'de bugün (2 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ



YÖNETMELİK



–– İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik



TEBLİĞLER



–– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/3)



İLÂN BÖLÜMÜ



a - Yargı İlânı



b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları



c - Çeşitli İlânlar



– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri