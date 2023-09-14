KYK beslenme yardımı ne kadar oldu? 2023 KYK yurt beslenme yardımı ücreti merak ediliyor

GSB yurtlarına kayıtlar devam ederken, öğrencilere verilen beslenme yardımının miktarı merak konusu oldu. Bu yıl günlük ne kadar ücret alacaklarını sorgulayan öğrenciler, araştırmalarına hız verdi. İşte, 2023 KYK yurt beslenme yardımı ücretine dair son bilgiler...



2022-2023 eğitim öğretim yılı için yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; sabah kahvaltısı için 25,00 TL, akşam yemeği için ise 50,00 TL olmak üzere günlük 75,00 TL, aylık 2.250,00 TL olarak uygulanmaktaydı. Tüm gözler şimdi 2023-2024 eğitim öğretim yılı ödemelerinde.



2023 KYK BESLENME YARDIMI NE KADAR?



2023-2024 eğitim yılında geçerli olacak KYK öğrenci beslenme yardımı henüz açıklanmadı.



Beslenme yardımı tutarı GSB tarafından belirlenmekte ve her yıl eylül ayında öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirilmekte.



Konuyla ilgili açıklamalar resmi kurum ve kişilerden geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



KYK YURT KAYITLARI DEVAM EDİYOR



Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarına kayıtlar, 16 Eylül Cumartesi günü sona erecek.



Öğrenciler, yurt başvuru sonuçlarına "https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama" linkinden ulaşabilecek.



Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini, 16 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.



Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet üzerinden taahhütname onayı verilmesi gerekiyor. İlk kayıt ücretini süresinde ödemeyenlerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.



Kayıt sürecinde sorun yaşayan öğrenciler, "ALO GSB (444 0 472) ile bakanlık ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun sosyal medya hesaplarından yardım talep edebilecek.