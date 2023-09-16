KYK ek yurt başvuruları ne zaman? 2023 KYK yedek yurt başvuruları

2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını, ilk yerleştirme oranının yüzde 87 olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ardından herhangi bir yurda yerleşemeyen öğrenciler, yedek yurt yerleştirme sürecine odaklandı. İşte, KYK yedek yurt yerleştrime süreci hakkında bilgiler...



KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN?



Bakan Bak, 2023-2024 yılı yurt başvuruları ilk yerleştirme oranlarına ilişkin şunları aktardı:



“İlk aşamada yüzde 87’lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık. Bugüne kadarki en yüksek talebi almış olmamıza rağmen tarihimizin en yüksek yerleştirme oranına ulaştık. Öğrencilerimiz ve ailelerimiz sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilirler. Yedek yerleştirmelerimiz hızla devam edecek. Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-Devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız.”



Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanacak. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmekte.



YEDEK ALIM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KYK yurt yedek alım sonuçlarının 18 Eylül veya 21 Eylül tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.



Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.



