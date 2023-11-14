KYK kredi ödemesi ne zaman başlar? KYK kredi ödemesi hakkında bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı Yüksek Öğrenim Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları, e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı burs/kredi sonuç sayfasından öğrenebilecek. Öte yandan bu gelişme ile kredi alacak öğrencilerin de geri ödeme tarihi hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İşte, KYK kredi geri ödemeleri hakkında bilgiler...



Öğrenim kredisi borcu geri ödemelidir. Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir ve geri ödenir.



KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE KADAR OLDU?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı burs ve kredi miktarlarının lisansta 2 bin, yüksek lisansta 4 bin, doktorada ise 6 bin liraya yükseltildiğini açıklamıştı.



KYK ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?



a) Normal öğrenim süresini tamamlayan veya kredi almaktan vazgeçen öğrenciler borçlarını, normal öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonraki aydan başlamak üzere,



b) Herhangi bir sebeple kredisi kesilen veya öğrenim kurumundan atılan, okullarını terk eden öğrenciler borçlarını, kredilerinin kesildiği tarihten iki yıl sonraki aydan başlamak üzere kredi aldıkları sürede aylık taksitler halinde (2006–2007 öğretim yılından önce üçer aylık) her ayın son iş günü mesai saati bitimine kadar tebligat beklemeksizin ödemekle yükümlüdür.



Öğrenciler ödemelerini T.C. kimlik numarası ile “kygm.gsb.gov.tr” internet adresinde yer alan "e-Ödeme Bölümü" ya da "Geri Ödeme Bölümü"nden yapabileceği gibi T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden veya internet bankacılığından da yapabilmektedir. Öğrenciler taksitlerini vadesinden önce ödeyebilmektedir. Yapmış oldukları ödemeler taksitlerinden düşmektedir. Taksitlerini her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenler, zamanında ödememiş sayılmaktadır.