KYK yurdunda kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

Cumhuriyetin 100. yılı Giresun’da coşkuyla kutlandı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler "100. Yıl" koreografisi ile görsel bir şölen sundu. Kutlamalar dron ile görüntülendi.

KYK yurdunda kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

’da bulunan Seyyid Vakkas yurtlarında kalan öğrenciler, 'in 100. yılı şerefine özel bir gösteri hazırladı.

Yurdun bahçesinde ışıkları kullanarak "100. Yıl" yazısı oluşturan öğrenciler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bu anlamlı günde oluşturulan görsel koreografi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Seyyid Vakkas KYK Yurt Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise, ışıklı 100. Yıl koreografisinde KYK yurdunda kalan 300 öğrencinin katıldığı belirtilerek, özellikle Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin coşkusunun ne kadar yaygın ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

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