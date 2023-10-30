KYK yurdunda kalan 300 öğrenciden ışıklı 100. yıl kutlaması

Giresun’da bulunan Seyyid Vakkas KYK yurtlarında kalan öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılı şerefine özel bir gösteri hazırladı.

Yurdun bahçesinde ışıkları kullanarak "100. Yıl" yazısı oluşturan öğrenciler, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Bu anlamlı günde oluşturulan görsel koreografi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Seyyid Vakkas KYK Yurt Müdürlüğü'nden alınan bilgide ise, ışıklı 100. Yıl koreografisinde KYK yurdunda kalan 300 öğrencinin katıldığı belirtilerek, özellikle Atatürk’ün cumhuriyeti emanet ettiği gençlerin coşkusunun ne kadar yaygın ve derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.