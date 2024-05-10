KYK yurdunda temizlik 8 personeli hastanelik etti

Amasya'da KYK yurdunda yapılan temizlik sırasında çamaşır suyu ve diğer temizlik ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmaları sonucu 8 personel rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

KYK yurdunda temizlik 8 personeli hastanelik etti

'daki Yeşilırmak Kız Öğrenci Yurdu C Blokta temizlik yaptıkları sırada çamaşır suyu, tuzruhu ve yumuşatıcıyı birbirlerine karıştırmaları üzerine ortaya çıkan gazdan etkilenen 8 personel rahatsızlandı.

Bunun üzerine yurda ambulanslar çağrıldı. Personel, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yurda polis ekibi de sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

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