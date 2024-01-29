KYK yurt-time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023-2024 e-devlet KYK yurt-time sonuçları)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başvuruları tamamlanan KYK yurt-time projesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 22-26 Ocak tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt-time başvuru sonuçlarının ardından, başvuruda bulunan öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2023-2024 KYK yurt-time başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK YURT-TİME BAŞVURULARI SONA ERDİ
KYK yurt-Time Spor Projesi başvuruları 22 Ocak Pazartesi günü başladı ve 26 Ocak Cuma günü sona erdi.
KYK YURT-TİME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 26 Ocak tarihinde tamamlanan başvuruların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.
KYK yurt-time başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
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KYK YURT TİME PROJESİ NEDİR?
KYK yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar.
Söz konusu proje dâhilinde her yurttan on öğrenci seçilecek. Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.
Proje kapsamında kısmi zamanlı çalışan öğrenciler, sigortalı sayılmakta ve haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanmaktadır.
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