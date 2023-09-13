KYK yurt yedek sırası ne demek?Sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler ne yapmalı?

Yedek sırası, KYK (Kredi Yurtlar Kurumu) sonuç duyurusu ardından en çok araştırılan konulardan biri oldu. Sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler, yapılması gerekenleri merak ediyor. Peki, KYK yurt yedek sırası ne demek?Sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler ne yapmalı?

KYK yurt yedek sırası ne demek?Sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler ne yapmalı?

yurt yerleştirmeleri maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılıyor. Sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil listede yer alan öğrenciler direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar veya yurtlardan ayrılanlar oldukça yedek sıradaki kişilere sıra geliyor.

KYK yurt yedek sırası ne demek?Sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrenciler ne yapmalı? - 1

YEDEK SIRADAKİ ÖĞRENCİLER NE YAPMALI?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

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