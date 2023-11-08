La Nina soğukları nedir, ne demek? La Nina kışının etkileri nelerdir? El Nino'nun ardından gündemde

La Nina soğukları, sosyal medyada birçok kişinin merak edip araştırdığı doğa olayları arasında yer almaya başladı. Türkiye'ye "El Nino" sıcaklıklarından sonra "La Nina" soğuklarının geleceği konuşulurken, La Nina kışının nasıl bir etkisi olacağı da merak ediliyor. Peki, La Nina soğukları nedir? La Nina kışının etkileri nelerdir?

La Nina soğukları nedir, ne demek? La Nina kışının etkileri nelerdir? El Nino'nun ardından gündemde

La Nina, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bandındaki okyanus sıcaklıklarındaki değişikliklerin bir sonucu olarak birkaç yılda bir meydana gelen karmaşık bir hava durumu modelidir.

La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.

La Nina döneminde, Orta Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmındaki deniz yüzeyi sıcaklığı normalden 3–5 °C (5,4–9 °F) daha düşük olacaktır. La Nina'nın ortaya çıkışı genellikle beş aydan uzun sürer. El Niño ve La Niña, dünyadaki hava değişikliklerinin göstergesi olabilir.

La Nina soğukları nedir, ne demek? La Nina kışının etkileri nelerdir? El Nino'nun ardından gündemde - 1

DONDURUCU SOĞUKLAR KAPIDA

Kasım ayı ile birlikte kışa tam anlamıyla giriş yapılacak. Meteoroloji uzmanları, yaz aylarındaki sıcak hava dalgası El Nino'nun kasım ayında yerini dalgası La Nina'ya bırakacağını öngörüyor.

Ülkemizde kasım ayından itibaren dondurucu soğukların etkisini göstereceğini dile getiren uzmanlar, bu senenin aynı zamanda bol kar yağışlı geçeceğini öngörüyor.

ŞİDDETLİ KASIRGALARA NEDEN OLABİLİYOR

Bir La Nina yılı boyunca, sıcaklıkları Güney'de normalden daha sıcak ve Kuzey'de normalden daha soğuktur. La Nina ayrıca daha şiddetli bir kasırga mevsimine de yol açabilir.

La Nina sırasında, Pasifik kıyılarındaki sular daha soğuktur ve normalden daha fazla besin içerir.

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