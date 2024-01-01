Lapseki'de otobüs kazası: 5 yaralı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Lapseki'de otobüs kazası: 5 yaralı

Kaza bugün sabah saatlerinde Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde meydana geldi. Biga ilçesinden ’ye seyir halinde olan İÇDAŞ işçilerini taşıyan otobüs Çardak Beldesi yakınlarında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Yan yatan otobüsteki 5 işçi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Lapseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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