Lastiği patlayan askeri araç devrildi: 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu, 3 asker yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ile Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, kırsal Aslanbaba Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken arka lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıktı. Takla atarak pamuk tarlasında düz duran araçtaki 3 asker yaralandı.

Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan askerler tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.