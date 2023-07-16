Lastiği patlayan kamyonet viyadükten düştü: 3 yaralı

Mersin’de seyir halindeyken lastiği patlayan kamyonet viyadükten aşağı uçtu.



B.A.'nın sürücülüğünü yaptığı 63 EV 445 plakalı sebze yüklü kamyonet, otoyol Tarsus-Adana istikameti Berdan Barajı viyadüğü üzerinde ilerlerken, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, aşağıya uçtu.



Kaza nedeniyle sürücü B.A. ile birlikte araçta bulunan Y.K. isimli kadın ve R.E.Ö. isimli çocuk yaralandı.



Yaralılar tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.