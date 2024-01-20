Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul’dan Ankara’ya giden S.U. idaresindeki otomobilin Üçköprü mevkiinde lastiği patladı.

Sürücü otomobilin hakimiyetini kaybedince önce refüje ardından yan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler araçta bulunan sürücü S.U., yolcular Ş.U., M.U. (7) ve A.U. (11) kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde müdahalede bulunurken, kaza sebebi ile kontrollü verilen yol aracın kaldırılmasından sonra normal seyrine döndü.