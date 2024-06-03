Lastiği patlayıan TIR devrildi, yol 3 saat ulaşıma kapandı: 1 yaralı

Ankara Caddesi Konak istikameti Bayraklı mevkisinde Belkahve'den Bornova'da bulunan bir firmaya çakıl götüren K.Ö. yönetimindeki TIR, iddiaya göre 2 lastiği patlayınca kontrolden çıktı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR’ın dorsesi yan yatarak yolun tamamen ulaşıma kapanmasına neden oldu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sürücü K.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen çekicinin dorseyi kaldırmasıyla yol 3 saatin ardından trafiğe açıldı.