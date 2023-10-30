Lastik değiştirirken otomobil çarptı: 2 ölü

Aksaray'da emniyet şeridine çekilen aracın lastiğini değiştiren sürücü Ömer Kocaöz (58) ile tamirci Emir Çelik (53), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, saat 09.30 sıralarında Niğde-Ankara otoyolunun 175'inci kilometresinde meydana geldi.

Ömer Kocaöz, lastiği patlayınca 06 EKV 73 plakalı otomobili emniyet şeridine park etti, ardından da lastik tamircisi Emir Çelik'i çağırdı.

Lastik değiştiren Çelik ile Kocaöz'e, Neylan Akalın yönetimindeki 16 AJB 531 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Kocaöz ile Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi, Neylan Akalın da yaralandı. Yaralı Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.