Lastikleri patlayınca yoldan çıkıp devrildi

KAZANIN OLDUĞU BÖLGEYE 5 AMBULANS SEVK EDİLDİ



İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye taşındı.



Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.



Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.

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