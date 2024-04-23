Lastikleri patlayınca yoldan çıkıp devrildi

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı’nın İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi.
Lüleburgaz istikametinden Süleymanpaşa yönüne doğru seyir halindeki M.B. sevk ve idaresindeki fabrika servis aracı, Muratlı’da aracın lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü M.B. ile araçtaki 6 işçi yaralandı.
KAZANIN OLDUĞU BÖLGEYE 5 AMBULANS SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 5 ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılırken, ambulansla hastaneye taşındı.
Bölgeye intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Muratlı Belediye Başkanı Varol Türel de olay yerine gelerek kazaya ilişkin bilgi aldı.
Tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.
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