Levant fındık ne demek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Giresun kalite fındık için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecek." dedi. Bu gelişmenin ardından levant fındığın ne olduğu merak konusu oldu. İşte, levant fındık hakkında bilgiler...



Türk fındığı, kalite olarak Giresun ve Levant olmak üzere ikiye ayrılır.



LEVANT FINDIK NEDİR?



Giresun kalite fındığın üretim bölgesi dışında kalan bölgelerde üretilen tüm fındıklara levant fındık denir.



Levant fındık yetiştirildiği lokasyona göre; Akçakoca, Levant Ordu, Levant Trabzon ve Levant Samsun olarak adlandırılır.



Levant fındıklar Giresun kalite fındıklardan daha az yağ oranı içerir.



Levant fındıklar dış ülkelerde yetiştirilen fındıklardan genellikle daha yüksek yağ oranına sahip olup, tat bakımından da üstün olarak bilinirler.

