Leylek ok ile vuruldu

Göç yolculuğu sırasında ok ile vuruldu, bir evin çatısına sığınarak güç toplamaya çalıştı. İstanbul Çekmeköy'deki sitede oturan Birsen Kurtuldu yaralı leyleği görür görmez itfaiyeye haber verdi.



Leylek uçabilecek durumdaydı. Ancak uzun mesafeler uçan bu kuş türü bir an önce tedavi altına alınmalı.



Leyleğin Türkiye'de mi yoksa daha önce takip ettiği rotadaki bİr ülkede mi vurulduğu henüz bilinmiyor.



"BİRKAÇ GÜN ÖNCE VURULMUŞ OLABİLİR"



Veteriner ve yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü okun saplandığı bölgede hayati organ bulunmadığını belirleterek, "Uçma kaslarını etkilemeyecek bir nokta ancak o bölgede hava keseleri var. Uzun süreli uçuş yapan kuşlar için hava kesesi önemli bir rol oynuyor. Hava kesesi delindiyse akciğerlerinde enfeksiyon gelişme riski var. Leylekler termal hava akımlarını kullanarak uçuyorlar. Belli noktalarda kanat çırpıyorlar. Leylek vurulduğu noktadan bir şekilde havalanıp termal hava ile uzun mesafe kat etmiş olabilir. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz. O yüzden çok eski bir vaka değil. Birkaç gün olabilir. Bu şekilde hayatta kalması güç. O hayvana müdahale edilip okun yerinden çıkarılması gerekiyor ki tedavi sürecinin ardından göçüne devam edebilsin" diye konuştu.