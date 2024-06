LGS'ye giren öğrenci dava açtı: Fen Bilgisi 13. soru değiştirilmeli!

SORUNUN DOĞRU YANITI C ŞIKKI OLARAK AÇIKLANDI



MEB tarafından açıklanan cevap anahtarına göre doğru yanıtı C şıkkı olarak gösterilen ve işçi, tahta, yer, tavan ve makaralardan oluşan bir görselin yer aldığı dava konusu 13. Fen Bilimleri sorusu ise şöyle:



Özellikleri ve ağırlığı her yerinde aynı olan eşit bölmelendirilmiş bir tahtanın taşınması için kullanılan sistemde tavana ve tahtaya şekilde gibi bağlanan makaralara esnemeyen bir ip geçiriliyor. Bu ip, işçiler tarafından şekildeki gibi tutulduğunda tahta yatay dengede kalıyor. Bu sitemde makaraların, makaraların bağlı olduğu çubukların ve ipin ağırlıklarıyla sürtünmeler önemsenmemektedir. Bu tahta şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliği en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,



I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.



II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.



III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.



Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?



A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III