LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü

Pazar günü yapılan ve 1 milyonu aşkın öğrencinin girdiği LGS’de bir fizik sorusu eğitimcileri ikiye böldü. Eğitimcilerin bir kısmı "makara sistemi" sorusunda A şıkkının, bir kısmı da C şıkkının doğru olduğunu savunuyor. Sorunun iptal edilip, edilmeyeceği henüz netleşmedi.

LGS'de tartışmalı "makara sistemi" sorusu: Eğitimciler ikiye bölündü

Haber: Tuana Çiftci

Milli Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi () kapsamındaki merkezi sınava 1 milyondan fazla katıldı.

LGS'nin ardından bazı sorular sosyal medya üzerinden yorumlanmaya başladı. Fen bilimlerindeki 13. sorunun cevabı eğitimcileri ikiye böldü.

MEB tarafından yayınlanan cevap anahtarında “makara sistemi” sorusunun doğru cevabı, C şıkkında yer alan ‘iki ve üç’ seçeneği olarak verildi.

EĞİTİMCİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak eğitimcilerin bir kısmı A şıkkında yer alan ‘yalnız üç’ cevabının doğru olduğunu savundu.

Fen bilimleri öğretmeni Burhan Çakır, öğrencilerden ziyade yetişkinlerin daha detaylı düşündüğü belirterek, "Aslında öğretmenler A şıkkına gidiyor. Fakat yüzeysel düşündüğümüzde öğrenciler daha fazla doğru cevaba ulaşmış." dedi.

Çakır, cevap olarak verilen C şıkkının neden doğru olduğunu şu şekilde anlattı:

"Tahtanın sadece başlangıçta ve yatay dengede olduğunu bilindiğine göre diyor. Yani arada denge bozulmuş peki bu arada denge neden bozulur? sorunun cevabı da burada. A diyenler bu ikinciye bu nedenle ikna ediliyorlar. Birinci ve ikinciyi aynı anda çektiklerinde sistemin dengesi bozulmuyor. ama birinci işçi çekim yaptığında gördüğünüz gibi denge bozuluyor tekrar sağlanması için ikinci işçinin de ipi çekmesi lazım. birinci işçi 10 cm çektiyse aynı oranda ikincinin de çekmesi lazım. Üç tane de hareketli makara var az bir kuvvetle büyük kuvvet kaldıyoruz yani özetle soruda bir hata gözükmüyor."

SORU İPTAL EDİLECEK Mİ?

Soru iptalleri için itirazlar tarihinden itibaren 5 gün içinde Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılıyor. Bu süre zarfındaki değerlendirmeler neticesinde eğer soru iptal edilmezse idari mahkemeye başvurulabiliyor.

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