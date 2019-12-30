Libya tezkeresi Meclis'te

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı 2 sayfalık tezkerede Libya'nın Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."

Tezkerenin kullanım amaçları:



- Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak

- Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek.

- Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak.

- Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak.

PERŞEMBE GENEL KURUL'DA



Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin sunulmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

SALT ÇOĞUNLUK YETERLİ



Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak.



CHP VE HDP KARŞI İYİ PARTİ DEĞERLENDİRECEK



MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye CHP ve HDP hayır oyu verecek. İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise tezkerenin gerekçesini öğrendikten sonra gerekli değerlendirmenin yapılarak karar verileceği bildirildi.

ÇAVUŞOĞLU'DAN TEZKERE ZİYARETLERİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tezkereye ilişkin bilgi vermek için CHP ve İYİ Parti'ye ziyaretlerde bulundu.

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İMZALI TEZKERENİN TAM METNİ