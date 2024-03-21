Lise bahçesinde kavga: 3 öğrenci yaralandı

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S’yi yaraladı.



Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.