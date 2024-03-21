Lise bahçesinde kavga: 3 öğrenci yaralandı

Karabük’te lise bahçesinde çıkan kavgada 3 öğrenci yaralandı.
Olay, Yenişehir Mahallesi’ndeki Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi.
Y.S.Ö. isimli öğrenci kız arkadaşına baktığı iddiasıyla B.K. ile tartışmaya başladı.
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S.Ö yanında bulunan bıçakla B.K. ve kavgayı ayırmaya çalışan R.A.S’yi yaraladı.
Şüpheli kesici aleti olay yerinde bırakıp kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından R.A.S ve B.K. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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