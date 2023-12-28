Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir lisede cemaate ait olduğu öne sürülen kitapların ücretsiz dağıtıldığı iddiası üzerine okul müdürü T.T. hakkında valilik tarafından soruşturma başlatıldı.

Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma

Altınordu ilçesindeki fen lisesinde okul müdürü T.T.'nin talimatı ile her bir öğrenciye 3 adet olmak üzere bir cemaate ait kitaplar dağıtıldı.
Okuldaki öğrenciler, Hüseyin İlmi Işık'ın "Herkese lazım olan iman", M. Sıddık Gümüş'ün "İngiliz casusunun itirafları ve Konak Vakfı'nın Mızraklı İlmihal" kitaplarının dağıtıldığı anları görüntüledi.

Kitapların taşındığı kolilerin üzerinde ise "Merhum İsmail Hafız ve Merhume Vasfiye Şimşirgil'in ve tüm geçmişlerimizin ruhları için hediyemizdir" etiketlerinin yapıştırıldığı görüldü.

Lisede cemaat kitapları dağıtılmasına soruşturma - 1

Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Valiliği, okul müdürü T.T. hakkında soruşturma başlattı.

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