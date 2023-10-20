Lisede zehirlenme paniği

Kayseri’de 2 lise öğrencisi okulda rahatsızlanınca, 37 arkadaşı daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye götürüldü.
Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesindeki Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okulda öğrenim gören 2 öğrenci henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.
Öğrencilerin haber verdiği öğretmenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı rahatsızlanan 2 öğrenciyle sınıfındaki diğer 37 arkadaşını gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürdü.
Öğrencilerin, hastanede yapılan ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu ve analiz sonuçlarının normal geldiği öğrenildi.
Öğrenciler hastaneden taburcu edildi.
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