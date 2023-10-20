Lisede zehirlenme paniği

Kayseri’de bir lisede 2 öğrenci rahatsızlanınca, 37 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürüldü. Analiz sonuçları normal çıkan öğrenciler, hastaneden taburcu edildi.

Lisede zehirlenme paniği

’de 2 lise öğrencisi okulda rahatsızlanınca, 37 arkadaşı daha şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Melikgazi ilçesindeki Ahmet Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Okulda öğrenim gören 2 öğrenci henüz bilinmeyen nedenle rahatsızlandı.

Lisede zehirlenme paniği - 1

Öğrencilerin haber verdiği öğretmenler, sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, tedbir amaçlı rahatsızlanan 2 öğrenciyle sınıfındaki diğer 37 arkadaşını gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye götürdü.

Öğrencilerin, hastanede yapılan ilk muayenelerinde sağlık durumlarının iyi olduğu ve analiz sonuçlarının normal geldiği öğrenildi.

Öğrenciler hastaneden taburcu edildi.

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