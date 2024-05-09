Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 15 yıl geçse de tartışmalar hala sürüyor. Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi. Konuya ilişkin belgeyi ise Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir yayımladı.

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"
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15 yıl önce katledilen Münevver Karabulut cinayeti ve katili Cem Garipoğlu'nun cezaevindeki intiharı hala gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ancak bu talep Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedilmişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’ndan Cem Garipoğlu’nun otopsi sırasında yapılan işlemlerine ait fotoğraflar ve video kayıtlarının hazırlanıp gönderilmesi istenerek dosyaya bilirkişi atanmıştı.

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişinin trafik polisi olduğu iddia edildi.

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi" - 1

EPÖZDEMİR: HUKUKEN VE FİİLEN KABUL EDİLEMEZ

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şu ifadeleri kullandı:

“Tam 15 yıldır Münevver Karabulut cinayetinde mağdur aile vekilliği yapıyoruz. Bu süreçte Adli Tıp Kurumunda, kollukta ve yargıda kamuoyunun da yakından takip ettiği birçok ihmal yaşandı. bir haftadır Cem Garipoğlunun adli tıptaki fotoğraflarını ve bilirkişi incelemesini konuşuyor. Peki kim yaptı bu incelemeyi? Hepimiz Adli tıp uzmanı veya bir doktor demeliyiz. Fakat adli tıp görüntülerinin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan Trafik Polisi. Bu raporun akademik ve bilimsel perspektifi ve saygınlığı tartışılır haldedir. Otopsi görüntülerinin dökümünün bir adli tıp uzmanı yerine trafik polisine yaptırılması hukuken ve fiilen kabul edilemez. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.”

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