Liseli iki arkadaş art arda öldü

Antalya'da aynı sınıfta okuyan iki yakın arkadaştan biri kalp krizi, diğeri trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.



Aksu Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak'ta gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı.



Kalp krizi geçirdiği belirlenen 17 yaşındaki genç kurtarılamadı. Onun ölümü, okulu yasa boğdu.



Gençle aynı sınıfta okuyan yakın arkadaşı Aysel Betül Karakaş, Çiloğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.



17 yaşındaki Karakaş, defin sonrası mezarlıktan çıktı, yolun karşısına geçecekti. Ancak o sırada hızla gelen bir otomobil, genç kıza çarptı.

Ağır yaralanan Aysel Betül Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.



Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı.



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