Liseli iki arkadaş art arda öldü

Antalya'da iki yakın arkadaş, sömestir tatilinde art arda yaşamını yitirdi. 17 yaşındaki Sadullah Eren Çiloğlu kalp krizinden, sınıf arkadaşı Aysel Betül Karakaş ise onun cenazesinden dönerken otomobilin çarpması sonucu can verdi.

Liseli iki arkadaş art arda öldü

'da aynı sınıfta okuyan iki yakın arkadaştan biri , diğeri sonucu hayatını kaybetti.

Aksu Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu, 21 Ocak'ta gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen 17 yaşındaki genç kurtarılamadı. Onun ölümü, okulu yasa boğdu.

Liseli iki arkadaş art arda öldü - 1

Gençle aynı sınıfta okuyan yakın arkadaşı Aysel Betül Karakaş, Çiloğlu'nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

17 yaşındaki Karakaş, defin sonrası mezarlıktan çıktı, yolun karşısına geçecekti. Ancak o sırada hızla gelen bir otomobil, genç kıza çarptı.

Liseli iki arkadaş art arda öldü - 2

Ağır yaralanan Aysel Betül Karakaş, 1 haftalık yaşam savaşını kaybetti.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü ise serbest bırakıldı.

Acılı aile, kızlarını hayattan kopartan sürücünün ceza almasını istiyor.

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