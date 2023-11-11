Lodos ağaçları devirdi

Kentte saatteki hızı 66 kilometreye kadar ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiledi.

Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi A-303 Sokak'ta lodos nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbarla bölgeye itfaiye ve polisler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile ağaç kaldırılırken, araçta hasar oluştu.



Bursa Meteroloji Müdürlüğü yetkilileri, rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini, bu akşam saatlerinde başlayacak yağışların ise önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini duyurdu.