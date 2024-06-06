Lösemiye yakalanınca okulu bırakmak zorunda kalan Bedirhan, ilik nakli bekliyor

Evden eve taşımacılık işi yapan Mehmet Ali Yıldız (45) ile ev kadını Öznur Yıldız (40) çiftinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Bedirhan'a 2 yıl önce lösemi teşhisi konuldu.

Yıldız ailesi tedavisi için Bedirhan'ı Adana'ya götürürken, ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Bedirhan okulunu bırakmak zorunda kaldı.

Bir süre kemoterapi tedavisi gören Bedirhan'a, kemik iliği nakli yapılmasına karar verildi. Bu süreçte tüm aile bireyleri ile akrabalar nakil için test yaptırdı ancak olumlu sonuç alınamadı.

Kemoterapi tedavisi tamamlandıktan taburcu olan Bedirhan Yıldız, bir yandan enfeksiyon riski nedeniyle evinde izole yaşam sürerken bir yandan da okula gitmek için uygun kemik iliği bekliyor.



"OKULA GİTMEK İÇİN AĞLIYOR"



Öznur Yıldız, tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini belirterek, nakil olması için uygun iliğin bulunması gerektiğini söyledi.

Çocuğunu evde izole etmeye çalıştıklarını anlatan Yıldız, Bedirhan'ın en çok okulu özlediğini ve okula gitmek için bazen ağladığını belirterek, "Uzun bir süre tedavi gördük. Saçları döküldü, ağız yaraları falan oldu. Çok şükür toparlandı ama nakil olmazsa kaybedebiliriz. Sadece çocuğumuza uygun iliğin bulunmasını istiyoruz. Kimi tanıyorsak götürdük ama bir türlü uygun ilik bulunamadı. Bazen okula gitmek için ağlıyor. Sokağa çıkartmıyoruz enfeksiyon kapmasından korkuyoruz" dedi.



"İNSANLARDAN BEKLENTİMİZ, BAĞIŞTA BULUNSUNLAR"

Bağış çağrısında bulunan Mehmet Ali Yıldız da "Oğlum 1 gün okuldan döndü ve dişinin ağrıdığını söyledi. Hastaneye götürdük. Karnının ve bacağının ağrıdığını söyleyince doktorlar detaylı baktılar ve lösemi teşhisi koydular. 18 ay boyunca hastanede tedavi gördü. 'Kemik iliği nakli olması gerekiyor' dediler ve şu anda uygun ilik bulunmuyor. Hastalık süreci çok zordu. Kemoterapi de gördü, bayağı yıprandı. 'Nakil gerekiyor' dediklerinde tüm çocuklarımı götürdüm, uygun olmadı. Bizim insanlardan beklentimiz, bağışta bulunsunlar. Sadece benim çocuğum değil, bir sürü bu durumda olan çocuklar var." diye konuştu.