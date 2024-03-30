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LPG dolumu esnasında otomobil alev aldı: 3 kişi yaralandı

Hatay'da LPG dolumu esnasında yanmaya başlayan araçtaki 3 kişi yaralandı.

LPG dolumu esnasında otomobil alev aldı: 3 kişi yaralandı

, Hassa ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Otomobil, LPG dolumu esnasında alev aldı. Durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülen yangında araçta bulunan H.Ç., H.T. ve R.K. yaralandı.

LPG dolumu esnasında otomobil alev aldı: 3 kişi yaralandı - 1

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Hassa ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

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