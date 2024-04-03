LPG tankeri, arıza yapan TIR'a çarptı: 1 ölü

Sakarya'da E.G. idaresindeki LPG tankeri, Karasu ilçesi İstanbul Caddesi'nde arıza nedeniyle sağ şeritte duran tahıl yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle E.G. ile yanındaki İsmail Acar (50) tankerde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin kontrollerinde Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılan E.G. ise Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Acar'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

