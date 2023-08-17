LPG'li aracın gaz sızdırması paniğe neden oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde LPG'li bir otomobilden sızan gaz, çevrede paniğe sebep oldu. Geniş güvenlik önlemleri alınarak yol kapatıldı.

LPG'li aracın gaz sızdırması paniğe neden oldu

Yeşilırmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gelin arabası olarak süslenen 05 DP 333 plakalı otomobilin LPG tankından gaz sızmaya başladı.

Gaz sızıntısı çevrede paniğe yol açtı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri geniş güvenlik önemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı.

LPG'li aracın gaz sızdırması paniğe neden oldu - 1

OTOMOBİL KALDIRILDI

Aracın bulunduğu yere şerit çeken polis ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar gaz sızan aracın yanından telefonla konuşarak geçti.

Daha sonra otomobil şehir merkezinden uzaklaştırıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...