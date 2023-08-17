LPG'li aracın gaz sızdırması paniğe neden oldu

Yeşilırmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gelin arabası olarak süslenen 05 DP 333 plakalı otomobilin LPG tankından gaz sızmaya başladı.



Gaz sızıntısı çevrede paniğe yol açtı.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri geniş güvenlik önemleri alarak caddeyi trafiğe kapattı.

OTOMOBİL KALDIRILDI



Aracın bulunduğu yere şerit çeken polis ekiplerinin uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar gaz sızan aracın yanından telefonla konuşarak geçti.



Daha sonra otomobil şehir merkezinden uzaklaştırıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin