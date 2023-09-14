“Lucifer” hakim karşısında: 7,5 yıla kadar hapsi isteniyor

Alkan, görüşme esnasında şikayetçinin kendisinden şarj cihazı almasını istediğini ve bunun karşılığında 100 euro verdiğini söyledi.



Sonrasında şikayetçinin vizesi olmadığı için yurt dışına çıkamadığını söyleyen Alkan, “Türkiye’dekilerden yaptırmak istediğini söyledi. Ben de firmaları tanımadığımı söyledim. O da yaptırmış memnun kalmamış. İsimlere ulaşamamış. Bana isimleri sordu ben de tanımadığımı söyledim. Onlarda da benim resmimi kullandığı için benim onları tanıdığımı düşünüp beni de şikayet etmiş.” diyerek suçlamaları reddetti.



ŞİKAYETÇİ DİNLENECEK



Mahkeme, şikayetçinin yurt dışında olduğunu ve ülkeye giriş yaptığı taktirde ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.



Duruşma çıkışı basın mensuplarının soruları üzerine Kaan Alkan, “Ben şöyle bir mesaj vermek istiyorum hakimler, savcılar, avukatlar ve polisler gerçekten çok değerli bir şekilde işlerini yapıyorlar. Onlara hep saygılı davranmamız lazım. Seviyorum sizi.” dedi.



7,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Alkan'ın “Zincirleme şekilde dolandırıcılık” suçlamasından 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.