Lüks araç yüklü TIR yandı: 6 araç kullanılamaz hale geldi

Olay, saat 02.30 sıralarında İstanbul Tuzla ilçesi, Arıfat Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, dorsesinde sıfır ve elektrikli 6 tane lüks otomobil ile ilerlerken bilinmedik bir sebepten dolayı taşıdığı elektrikli araçların bir tanesinden alevler çıkmaya başladı.

Araçlardan duman çıktığını gören TIR şoförü hemen inerek yangın tüpü ile müdahale etmeye çalıştı ama alevler kısa sürede büyüyerek 6 araca birden sıçradı. TIR şoförü yangını söndüremeyeceğini anlayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.