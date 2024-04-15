Lüleburgaz'da köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilere 214 bin 302 lira para cezası kesildi.

Lüleburgaz'da köpek dövüştüren 34 kişiye operasyon

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz'ın Turgutbey köyünde köpek dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, köpek dövüştürdükleri belirlenen 34 kişi yakalandı.

Köpek dövüşü ile ilgisi bulunan şüphelilere toplam 214 bin 302 lira para cezası yazıldı, ele geçirilen 6 köpek Lüleburgaz Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

10 araç ise jandarma ekipleri ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

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