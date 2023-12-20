Mahalle muhtarının şüpheli ölümü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mahalle muhtarı Şuayip Memiş, evin bahçesinde ölü bulundu. Memiş’in kalp krizi geçirdiği düşünülüyor. Muhtarın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mahalle muhtarının şüpheli ölümü

’nın İnegöl ilçesinde mahalle muhtarı Şuayip Memiş, ölü bulundu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Fevziye Mahallesi’nde meydana geldi. Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, çıktığı evinin bahçesinde aile bireyleri tarafından hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Memiş’in cansız bedeni, kesin sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

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