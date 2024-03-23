"Mahzen 13" operasyonunda 15 tutuklama

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 5 şüpheliye ev hapsi verildi, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Aynı gün Buca ilçesi başta olmak üzere Bayraklı, Bornova, Konak ve Narlıdere ilçelerinde faaliyet gösteren liderliğini Tahsin Aktaş’ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.



63 ekip, 135 personel ve özel harekat timlerinin katılımıyla yapılan helikopter destekli operasyonda 19 ev, 3 iş yeri ve 4 araç arandı. 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 1 şüpheli ev hapsi, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Her iki adresteki operasyonlarda 40 adres ile 7 araçta yapılan aramalarda ise, 2 otomatik tabanca, 10 tüfek,16 tabanca, 75 fişek, 43 kartuş, 5 senet, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ve basın ve emniyet gibi çok sayıda farklı kurumlara ait sahte kimlik kartları ele geçirildi.

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