Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 4 Haziran 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°.