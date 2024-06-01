Malatya Hava Durumu | Malatya İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Malatya için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Malatya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Malatya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 31°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 33°. 4 Haziran 2024 Salı Malatya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Malatya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 36°.
Bugün
29/
13
Yarın
31/
14
Pazartesi
33/
15
Salı
35/
16
Çarşamba
36/
18
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